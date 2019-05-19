Певица Катя Лель, оказавшись в числе приглашенных гостей на свадьбе дочери Александра Серова, сняла несколько видеороликов и разместила их на своей странице в Instagram. На кадрах запечатлен танец новобрачных — Мишель Серовой и ее таинственного избранника по имени Роман, лицо которого невеста тщательно скрывала до недавнего времени.

«Свадебный танец жениха и невесты!», — написала Катя Лель под публикацией.

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А на кадрах другого видеоролика Мишель Серова уже танцует со своим знаменитым отцом под песню, которую для них исполняет Катя Лель.

«Какое счастье сегодня было петь для Вас, мои любимые», — озаглавила пост Катя Лель.

Торжественная церемония состоялась 12 мая. Мероприятие прошло в элитном столичном поселке Барвиха, а банкет устроили в итальянском ресторане «Марио» в Жуковке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Александра Серова опубликовала фото с девичника.