Решение руководства американской корпорации Google не на шутку напугало владельцев гаджетов китайского гиганта Huawei. Google оказывается от сотрудничества с китайской корпорацией после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование продукции Huawei. Об этом сообщает Reuters.

Результатом этого шага станет то, что Huawei потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android. Более того, владельцы смартфонов Huawei потеряют доступ к приложениям популярной системы, таким как почтовый сервис Gmail или магазин приложений Google Play Store.

В ответ на указ американского президента, в Китае поднялась волна возмущений — пользователи местной социальной сети Weibo массово призывают объявить войну «американским яблокам» — бойкотировать продукцию компании Apple в поддержку китайской Huawei, пишет ресурс BuzzFeed.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что компания Huawei подала в суд на власти США из-за запрета на ее продукцию.