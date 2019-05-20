Абоненты «Мегафона» жалуются в социальных сетях на крупный сбой в работе сети. Большая часть жалоб поступает из Петербурга и Ленинградской области.

Александр Ефимов рассказал 5-tv.ru, что на его номер не поступают входящие с 18 мая. При попытке позвонить Александру другой абонент слышит сообщение о том, что телефон недоступен — будто бы он выключен. В техподдержке оператора признали проблему в тот же день и пообещали решить ее в ближайшее время.

Однако в воскресенье, 19 мая, входящие звонки на телефон Александра по-прежнему не поступали. В службе поддержки заявили, что глобальный сбой уже устраняется, однако завершатся работы лишь 23 мая. Что конкретно случилось, не уточнили. При этом Александр Ефимов отмечает, что сотовый оператор никак не уведомил его о проблеме, что привело к серьезным трудностям на работе.

По состоянию на 01:00, сайт Downdetector.ru фиксирует повышенное число отчетов о сбоях в работе сети «Мегафона». В комментариях Елена Фадеева, обозначившая себя как представитель компании, признала проблему одного из петербуржцев, объяснив ее «работами на оборудовании».

Downdetector.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с 5 мая россияне не смогут пользоваться мессенджерами анонимно.