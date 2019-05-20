В Китае три человека погибли в результате обрушения крыши бара

По последним данным, три человека погибли и 87 пострадали в результате обрушения крыши бара в Китае. Инцидент произошел в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны ночью в понедельник, 20 мая. Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Спасательные работы в городском округе Байсэ продолжаются. В данный момент проводится разбор завалов. По информации местных властей, четверо посетителей могут все еще оставаться заблокированными внутри здания. Об их состоянии до сих пор ничего не известно.

На месте происшествия работают все оперативные службы. Причины обрушения пока не установлены. Инициировано расследование.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места обрушения дома после взрыва газа в Ростовской области. ЧП произошло ночью в воскресенье, 12 мая, в поселке Чистоозерный.