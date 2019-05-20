Новый скандал: Доходы депутата в Ханты-Мансийске оценили в несколько миллионов

Очередной скандал разгорается в ведомстве губернатора Ханты-Мансийской области. Местные чиновники отчитались о доходах за 2018 год, но их декларации вызвали массу вопросов.

Особо заинтересовала прибыль директора департамента здравоохранения Алексея Добровольского, а точнее его несовершеннолетнего ребенка. В декларации прописано: он заработал почти два миллиона рублей, отец обогнал ненамного — его доход около двух с половиной миллионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший глава Клинского района Подмосковья Александр Постригань незаконно обогатился, как минимум, на четыре миллиарда рублей. За 17 лет нахождения в должности он успел присвоить свыше 400 объектов.