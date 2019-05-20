«Проект вскрывает людей»: Бородина о сценарии в «Дом-2»

В 2019 году популярному российскому телепроекту «Дом-2» исполняется 15 лет. С момента своего создания шоу обзавелось многочисленной аудиторией поклонников и большим количеством недоброжелателей. В то время, как одни с нетерпением ждут каждого нового выпуска, другие сеют сплетни на просторах интернета. Любопытно, что в числе последних часто оказываются бывшие участники телепрограммы, которые тем или иным образом хотят отплатить за обиду героям проекта.

Так, бывшая участница шоу Маргарита Ларченко пустила слух, что в «Доме-2» все строится по сценарию. По ее словам, герои проекта превращаются в актеров, которые, вместо того, чтобы «строить свою любовь», следуют указаниям сценаристов.

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Ведущая телепрограммы Ксения Бородина ответила на слова Ларченко. На своей странице Instagram теледива разместила развернутый пост, в котором высказалась относительно возникших сплетен. Девушка отметила, что ложную информацию часто распространяют те, кто остался «обижен» на участников проекта.

По словам, Бородиной, у них с Ларченко возник конфликт, и теперь бывшая участница шоу просто мстит за обиду.

«Больше всего не люблю, когда участники покидают проект и начинают поливать его грязью. Нет у нас ролей и сценариев ни на „Дом-2. Спаси свою любовь“, ни на „Дом-2“. Просто проект вскрывает людей, и если женщина против того, чтобы ее мужчина помогал своему ребенку, то виноваты явно не редакторы», — поделилась мнением ведущая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники раскритиковали очередную публикацию Ксении Бородиной за неудачное использование фотошопа.