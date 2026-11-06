«Сегодня даже ревела»: почему Ксения Бородина не может полюбить свою фигуру

Ксения Бородина призналась, что плакала из-за недовольства своей фигурой

Телеведущая Ксения Бородина весит 52–53 килограмма, играет в падел по два часа каждый день и через день ходит в спортзал. Однако даже такая физическая активность не помогает ей добиться желаемой формы. Об этом блогер рассказала в своем блоге.

«Я не сижу на диетах и не колю ничего. Но сильно страдаю. Я бросила курить больше года назад, и мой вес 52-53 килограммов — это для меня много. Я не толстая, у меня почти нет целлюлита, но я не сухая. Поверьте, я немного ем. Например, вчера первый раз в 20:00 я накинулась на еду. Спорта в моей жизни много. Я играю по два часа каждый день и зал через день. Ноги спортивные, да. Но я не сухая. Сегодня даже ревела по этому поводу», — пожаловалась телеведущая.

Подписчики обратили внимание на режим питания Бородиной.

«Вам нужно есть! А не раз в 20:00», — написал один из пользователей сети.

Бородина объяснила, что утром у нее обычно нет аппетита. Есть ей хочется после тренировки или игры в падел, а особенно сильное чувство голода появляется ближе к вечеру. При этом телеведущая согласилась, что такой режим нельзя считать примером для подражания.

«Прекрасно знаю, что это неправильно и никогда такое не советую. Хочу есть после зала или падела. Я вообще всегда хочу есть, когда темнеет. Вот это мое время», — с иронией призналась она.

Нынешняя фигура беспокоит Бородину еще и потому, что она сравнивает себя с той версией, какой была несколько лет назад. В апреле телеведущая показала подписчикам фотографию пятилетней давности и призналась, что скучает по прежней худобе. Свою фигуру тех времен Ксения назвала идеальной.

«Еще очень скучаю по этой худобе. Ну что, пора колоть (речь про уколы для похудения. — Прим. Ред.). Шучу. Никогда! Лучше буду толстой», — заявила она.

Желание похудеть примерно на пять килограммов у Бородиной появлялось и раньше. Телеведущая говорила, что стройность требует дисциплины, регулярных тренировок и отказа от привычных удовольствий. Она признавалась, что готова ограничивать свои «хотелки», но не собирается делать вид, будто поддерживать форму легко.

Похожие переживания Бородина описывала еще в 2023 году. Тогда она готовилась к летнему отпуску с детьми в Турции и собиралась провести каникулы на вилле в Бодруме. Перед поездкой телеведущая переживала из-за изменений в области талии. Подписчики тоже заметили, что ее фигура стала выглядеть иначе, чем годом ранее, и начали обсуждать перемены.

Бородина рассказала, что неделю придерживалась правильного питания, отказалась от хлеба и сладкого, но результат оказался скромным. За семь дней ей удалось сбросить только один килограмм.

«Ты просто неделю не ешь хлеб, который обожаешь, — и с ума сходишь. Когда ты неделю не ешь сладкое, без которого ты жить не можешь… Я на ПП уже неделю и скинула один килограмм пока что. Я неделю мучаюсь. Реально прям работаю над собой. Тренировки, бокс, массаж — и пока один килограмм. Но главное в этом деле — не опустить руки и не открыть рот. И дальше как по маслу (которое тоже нельзя)», — рассказывала Бородина, ее слова приводили в 7Дней.ru.

Ксения Бородина посоветовала подписчикам обращаться к врачу перед приемом препаратов для снижения веса. Так телеведущая ответила на вопрос одной из подписчиц, которая поинтересовалась, какое средство помогло ее матери похудеть.

«Обращайтесь к врачу, и он назначит», — написала Бородина в соцсетях.

Дмитрий Дибров, напротив, решил воспользоваться рекомендацией специалиста и прибегнуть к инъекциям для похудения. После совета врача, прозвучавшего в одном из телевизионных шоу, телеведущий начал делать уколы в живот. Ранее специалисты рекомендовали ему снизить вес и ограничить употребление алкоголя. Первый укол даже показали в эфире.

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