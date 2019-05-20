«Страшно!» Дочь Марии Шукшиной рассказала о разгроме к квартире актрисы

Несостоявшаяся невестка актрисы Марии Шукшиной — Фрейя Зильбер — устроила погром в доме артистки. Девушка якобы разнесла московскую квартиру кувалдой. Об этом во время одной из программ на телеканале «Россия-1» рассказала дочь знаменитости — Анна, передает Teleprogramma.Pro.

По словам Анны, это произошло во время ссоры с ее братом Макаром Касаткиным. 21-летний молодой человек некоторое время встречался с Зильбер, но до ЗАГСа они так и не дошли. Пара рассталась, когда девушка узнала, что беременна. В результате она сейчас одна воспитывает годовалого сына.

Instagram @freya_zilber

Касаткин помогает бывшей возлюбленной только алиментами в размере семь тысяч рублей в месяц. Однако, как отметила дочь Марии Шукшиной, это все, что Фрейя Зильбер может дождаться от их семьи. Также Анна припомнила «родственнице» давний случай.

«Взяла и разнесла квартиру моей мамы кувалдой в прямом смысле слова. Я была потом в этой квартире. Там просто страшно было находиться», — заявила она.

В ответ на это Зильбер сказала, что тогда не знала, кому принадлежит это жилье. И к тому же не имела цели нанести вред, поскольку всего лишь оборонялась.

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