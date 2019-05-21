Уникальное явление в Сочи: впервые на курорт столь массово прилетели бабочки-мигранты из Африки. В садах, парках и скверах курорта порхают тысячи репейниц. И многих такое аномальное количество крылатых насекомых даже пугает.

Однако ученые спешат успокоить, эти бабочки вреда не приносят, так что можно просто любоваться редким и красочным явлением.

Подобное нашествие сейчас наблюдают и в Севастополе. Но там за порхающими красавицами началась настоящая фотоохота. Соцсети пестрят удачными снимками с бабочками в волосах или в руках. Теперь это просто хит летнего сезона в Крыму. Подборку редких кадров смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru подводил итоги работы Крымского моста за год.