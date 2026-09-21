ВС РФ усилят удары по военным объектам в Киеве

Вооруженные силы России продолжат и усилят удары по военным объектам в Киеве в ответ на атаки ВСУ по территории РФ. Об этом 20 сентября сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

По данным Минобороны РФ, в дни проведения выборов депутатов Госдумы украинская сторона попыталась массированно атаковать российские регионы беспилотниками и ракетами «Фламинго».

«В ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве», — говорится в публикации.

В ночь на 20 сентября российские средства противовоздушной обороны уничтожили 1110 украинских беспилотников над регионами страны и Черным морем. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

В результате массированной атаки погибли и пострадали жители нескольких регионов. Повреждения получили жилые дома, промышленные и логистические объекты.

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