ВС РФ усилят удары по военным объектам в Киеве

В ведомстве назвали это ответом на атаки ВСУ по российским регионам в дни выборов.
Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Вооруженные силы России продолжат и усилят удары по военным объектам в Киеве в ответ на атаки ВСУ по территории РФ. Об этом 20 сентября сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны РФ, в дни проведения выборов депутатов Госдумы украинская сторона попыталась массированно атаковать российские регионы беспилотниками и ракетами «Фламинго».
«В ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве», — говорится в публикации.
В ночь на 20 сентября российские средства противовоздушной обороны уничтожили 1110 украинских беспилотников над регионами страны и Черным морем. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
В результате массированной атаки погибли и пострадали жители нескольких регионов. Повреждения получили жилые дома, промышленные и логистические объекты.
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