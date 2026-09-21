Несколько избирательных участков Москвы работали после 20:00

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Вечером сохранялась высокая активность избирателей.

Почему в Москве избирательные участки работали дольше

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

В Москве некоторые избирательные участки оставались открытыми после 20:00 мск, чтобы никто из ожидавших в очереди не лишился возможности проголосовать. Об этом ТАСС сообщил замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Он заявил, что столичные участки предоставили на нужный срок помещения, с учетом всех необходимых процедур. Пришедшие избиратели смогли отдать голоса после предъявления паспорта с пропиской.

Реут также отметил, что избирательный процесс в Москве вечером оставался активным. По его словам, повышенная явка зафиксирована на 15 из 1 443 избирательных участков города, преимущественно в новых жилых кварталах района Коммунарка на юго-западе столицы.

Кроме того, он подчеркнул, что похожая динамика уже наблюдалась на предыдущих выборах. Замглавы уточнил, что для Новой Москвы это типичная ситуация.

«Сдаются новые дома, которые пока не внесены в реестр, необходимо определенное время, чтобы внести в дополнительные списки избирателей жителей новостроек, которые хотят проголосовать», — добавил Реут.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин выразил жителям Москвы благодарность за участие в выборах в Госдуму. Он оценил их активность, а также отметил работу наблюдателей и Общественного штаба.

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