Несколько избирательных участков Москвы работали после 20:00

В Москве некоторые избирательные участки оставались открытыми после 20:00 мск, чтобы никто из ожидавших в очереди не лишился возможности проголосовать. Об этом ТАСС сообщил замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Он заявил, что столичные участки предоставили на нужный срок помещения, с учетом всех необходимых процедур. Пришедшие избиратели смогли отдать голоса после предъявления паспорта с пропиской.

Реут также отметил, что избирательный процесс в Москве вечером оставался активным. По его словам, повышенная явка зафиксирована на 15 из 1 443 избирательных участков города, преимущественно в новых жилых кварталах района Коммунарка на юго-западе столицы.

Кроме того, он подчеркнул, что похожая динамика уже наблюдалась на предыдущих выборах. Замглавы уточнил, что для Новой Москвы это типичная ситуация.

«Сдаются новые дома, которые пока не внесены в реестр, необходимо определенное время, чтобы внести в дополнительные списки избирателей жителей новостроек, которые хотят проголосовать», — добавил Реут.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин выразил жителям Москвы благодарность за участие в выборах в Госдуму. Он оценил их активность, а также отметил работу наблюдателей и Общественного штаба.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.