Яровая: за президентом и бойцами СВО стоит единый народ России

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 466 0

По ее словам, выборы стали исторически важным моментом для страны и подтвердили единство общества.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Запад должен осознать, что большая Россия и единый народ поддерживает решения президента и участников специальной военной операции, сражающихся на передовой с современным нацизмом. Об этом в интервью 5-tv.ru сообщила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.

«Западная ОПГ, которая действует против России, должна понять, что все то, что сегодня реализует президент на международном уровне, все, что реализует дипломатический корпус и все, что делают наши ребята — бойцы, защищая от современного нацизма, за ними большая страна и единый народ», — сказала она.

Замглавы Госдумы подчеркнула, что прошедшие выборы подтвердили единство российского народа. Яровая также отметила, что это исторически важный момент для всей страны.

Вице-спикер также заявила, что благодаря президенту Владимиру Путину Россия успешно преодолела не одно испытание и не раз доказала, что сила единства, любви, верности и служения стране оказываются выше любых сложностей.

«Поэтому в единстве России и была и будет наша сила. Выборы — это подтверждение единства народа России», — добавила она.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что результаты выборов в Госдуму станут ответом Москвы на заявления европейских политиков, сомневающихся в их легитимности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Выборы в Госдуму — 2026
21 сент
Несколько избирательных участков Москвы работали после 20:00
21 сент
ВС РФ усилят удары по военным объектам в Киеве
20 сент
Более 212 тысяч россиян проголосовали за рубежом на выборах в Госдуму
20 сент
Очереди из россиян зафиксированы на избирательных участках в США
20 сент
ВЦИОМ: «Единая Россия» набирает 49,4% по итогам экзитпола
20 сент
«Единая Россия» лидирует после обработки 20,4% протоколов
20 сент
Собянин поблагодарил москвичей за активность на выборах в Госдуму
20 сент
Лавров считает итоги выборов в ГД главным ответом на заявления ЕС
20 сент
МВД выявило 56 ложных сообщений о минировании в дни выборов
20 сент
Памфилова заявила о полном провале акции по срыву выборов
+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:42
Несколько избирательных участков Москвы работали после 20:00
0:26
Яровая: за президентом и бойцами СВО стоит единый народ России
0:10
ВС РФ усилят удары по военным объектам в Киеве
23:55
Два человека погибли и четверо пострадали в результате ударов дронов ВСУ на ДНР
23:40
Мерц выступит с заявлением после публикации первых экзитполов
23:25
Более 212 тысяч россиян проголосовали за рубежом на выборах в Госдуму

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
ЦИК представит предварительные итоги выборов 21 сентября
Роскомнадзор зафиксировал более 1,5 тысячи DDoS-атак на ресурсы ЦИК
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен