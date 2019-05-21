С головой в религию? Галкин строит для Пугачевой православную часовню

Подмосковная деревня Грязь известна на всю страну — именно тут построен замок Пугачевой и Галкина на 2300 квадратов. Роскошного здания звездным супругам уже не хватает, поэтому приусадебную территорию недавно расширили.

На новой площади, как сообщает Eg.ru, Максим Галкин хочет построить православную часовню и разбить небольшой парк для прогулок. Ведь Алла Пугачева несколько лет назад серьезно погрузилась в религию, как раз после их венчания!

Что интересно, Максим Галкин до жизни с Примадонной был атеистом. Принять православие решил ради супруги, меньше пяти лет назад.

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По слухам, звездная пара хочет построить часовню в неоготическом стиле, под стиль родового замка. А небольшой парк с японскими вишнями послужит для Примадонны местом уединения после молитв.