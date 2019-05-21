Экс-солист Smash! извинился перед подписчиками — в его Instagram стало куда меньше Влада Топалова и куда больше полугодовалого Михаила. Но едва ли это кого-то напрягает: кадры с малышом стабильно умиляют фанатскую армию певца.

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В этот раз Топалов выложил фото из бассейна, где плавал с сыном. Подписчикам он рассказал о трудностях, с которыми столкнулся как молодой отец.

«Я не приторный папаша, не мимимишный. Он (ребенок — Прим. ред.), порой, страшно бесит. Хочется его запихнуть обратно туда, откуда я лично видел, как он вылезал».

Потом артист, конечно, признался, что шутит, но сквозь эти слова поклонники сразу углядели крик души: молодому папе не так уж и просто дается его новая роль.

«Единственное, все никак не куплю беруши. Говорят, помогает, когда совсем устаешь от звука крика», — написал Влад Топалов.

Михаил родился в декабре прошлого года — спустя буквально полтора месяца после свадьбы Влада Топалова и популярной телеведущей Регины Тодоренко.