Корабли Черноморского флота вышли в море для учений

В Черном море проходят учения ВМФ с участием фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» и сторожевых кораблей «Пытливый» и «Сметливый», сообщили «Интерфаксу» в штабе Черноморского флота.

Экипажи кораблей покинули Севастополь и вышли в море по протраленной полосе в условном минном районе. После этого морякам предстоит провести учебный морской бой и отработать маневры в составе морской группы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о 288-й годовщине образования Тихоокеанского флота. 21 мая 1731 года был учрежден Охотский военный порт — первое постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке.