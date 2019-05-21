21 мая 288 лет со дня своего образования отмечает Тихоокеанский флот (ТОФ). В 1731 году был учрежден Охотский военный порт — первое постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке.

В наши дни это одно из крупнейших соединений, его корабли несут боевую службу в Тихом и Индийском океанах, в Охотском, Японском и Южно-Китайском морях, успешно выполняют задачи в Средиземноморском регионе. Моряки и летчики ТОФ регулярно принимают участие в крупных международных учениях.

В настоящее время в составе флота: атомные ракетные подлодки стратегического назначения «Александр Невский» и «Владимир Мономах», корвет «Совершенный», десантные и противодиверсионные катера. Планируется, что в этом году флот получит корвет нового проекта «Гремящий» с комплексом ракет «Калибр».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны опубликовало эпичное видео ко Дню Балтийского флота.