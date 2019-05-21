Власти США заявили о возможном введении санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление сделал министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри. Перри возглавил делегацию США, прибывшую в Киев на инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского, которая состоялась 20 мая.Об этом сообщает «Интерфакс».

По имеющейся информации, заявление Перри прозвучало после просьбы Владимира Зеленского ужесточить санкции против РФ.

Не секрет, что ранее США не раз выражали свое недовольство строительством российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2», по которым российский газ попадает в Европу минуя Украину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Германия выбрала российский газ вместо американского.