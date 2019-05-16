Германия выбирает российский газ, а не сжиженное топливо из США. Об этом в четверг, 16 мая, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст на международной газовой конференции в Берлине.

«По экологическим причинам российский природный газ более привлекателен для нас, чем сжиженный газ из США. Что касается цены, то американский газ также является неконкурентоспособным», — заявил немецкий политик.

Клаус Эрнст также напомнил, что ФРГ — не колония США, поэтому давление, которое оказывает Вашингтон на Берлин, чтобы сорвать строительство газопровода «Северный поток — 2» и навязать европейцам свои экономические интересы, неприемлемо.

Ранее Россия заявила о готовности к переговорам с Украиной и Еврокомиссией по транзиту газа.