Мейняло резко раскритиковал правительство Хакасии за раздутый бюджет при долгах по ЖКХ

, 14:23 Эфирная новость 413

Полпред президента на встрече с региональными парламентариями посоветовал им изыскать средства из собственных резервов, сократить аппарат, например.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Тырышкин, Пятый канал

Полпред президента в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло призвал правительство Хакасии урезать премиальные. По его мнению, чиновники тратят слишком много на самих себя. К тому же, штат слишком раздут — помимо министров в администрации числятся еще пять советников губернатора и целых 12 помощников.

«Надо понять эффективность использования бюджетных средств. У вас на содержание полтора миллиарда — это обеспечение вашей деятельности. У вас на аппарат — 95 миллионов. На прессу — 117 миллионов. На телевидение и две газеты!», — заявил на встрече с правительстовм региона Сергей Меняйло.

У правительства республики сейчас долг по ЖКХ. Он превысил 500 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «МРСК Сибири». Министры собирались обратиться за финансовой помощью к федеральной власти. Полпред посоветовал изыскать средства из собственных резервов, сократить аппарат, например.

Это не первая взбучка правительства Хакасии, которую им устроил полпред президента Сергей Меняйло. Полпред был возмущен, когда выяснился уровень долгов региона по энергоносителям.

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