Первое в России судно с технологией с технологией безэкипажного судовождения 21 мая заложили на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге. Проект «Пионер-М» реализуется при поддержке Минобрнауки, Объединенной судостроительной корпорации и Агентства стратегических инициатив.

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Маломерное судно «Пионер-М» сможет проводить научно-исследовательские работы на удалении от берега до 50 миль (более 90 километров). Его планируют задействовать в акваториях Черного и Азовского морей.

Длина плавучей лаборатории — 25,7 метра, ширина — девять метров. При водоизмещении 72 тонны, она может развивать скорость десять узлов (около 19 километров в час), говорится на сайте ОСК.

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