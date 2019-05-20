«Алые паруса — 2019»: Чем бриг «Россия» отличается от своего предшественника?

, 6:55 Эфирная новость 41

5-tv.ru раскрывает первые подробности грядущего праздника выпускников в Петербурге.

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Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Алые паруса 131

Главный символ самого романтичного праздника выпускников обрел «Алые паруса». В этом году основным героем красочного представления будет новый корабль — бриг «Россия». Его построили специально для участия в шоу. Мастера использовали старинные технологии, чтобы парусник был максимально похож на корабли позапрошлого столетия. Кирилл Сергеев поднялся на борт брига и увидел, как ставят «Алые паруса».

Путь домой парусник «Россия» завершает у причала кронштадтского форта «Константин». Чтобы преодолеть более тысячи морских миль, судну понабились всего полторы недели. За время первого дальнего похода бриг прошел настоящее морское крещение.

Олег Николаев, капитан брига «Россия»: «В Северном море мы встретили остатки большого шторма. Шла большая зыбь, шла с борта, поэтому нас немного покачало. Но судно проявило себя как настоящий „мореход“. Не говоря о том, что было немного некомфортно, было очень безопасно».

Основой будущего парусного судна стал корпус бывшего рыболовецкого сейнера. Чтобы превратить промысловик в символ «Алых парусов», специалистам пришлось серьезно скорректировать высоту мачт. Иначе бриг не смог бы пройти под неразводными мостами Петербурга.

К тому же за время «рефита» — именно так называется модернизация судна — мастера почти полностью перебрали корпус. Теперь бриг до мельчайших деталей соответствует аналогам из XIX века.

Каждый из элементов палубы — от носа до кормы — строители застелили тиковым деревом родом из Юго-Восточной Азии. Это покрытие устойчиво к воздействию воды, обуви и солнечного света, а при должном уходе может прослужить не один десяток лет. Поэтому при входе экипажу положено вытирать ноги, а во время фейерверка паркет защитят специальными щитами.

С конца 60-х в главном российском празднике выпускников принимали участие более десяти арендованных судов. После долгого перерыва с середины 2000-х красочное шоу в акватории Невы возродили Акционерный банк «Россия», правительство Петербурга и Пятый канал. Проход парусника в этом году станет очередным подарком банка для всех жителей и гостей Северной столицы. Сейчас моряки уверены: с нового парусника начнется и новый виток в истории «Алых парусов».

Согласно сухим тактико-техническим характеристикам, новый бриг превосходит предшественника по всем параметрам. Этот парусник в полтора раза длиннее, быстрее и гораздо маневреннее. Кроме того, куда выше стали и мачты: за счет этого площадь алых парусов увеличится сразу на 300 квадратных метров.

Чтобы завершить монтаж главных атрибутов праздника, экипажу потребуется еще несколько дней: их потратят на установку и проверку такелажа. А во всей красе парусник «Россия» выйдет в акваторию Невы, по традиции, 23 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как корабль «Россия» вошел в Кронштадт.

Тема:
Алые паруса 131
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