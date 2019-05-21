Полиция раскрыла сеть псевдомедицинских клиник. Мошенники обманывали пенсионеров

МВД раскрыло крупнейшую сеть псевдомедицинских клиник, которые обманом навязывали пациентам, прежде всего пожилым, свои услуги, вгоняли их в долговую кабалу. При этом сотрудники этих контор часто даже не были докторами. Поражает размах: потерпевших — больше 11 тысяч человек, ущерб на миллиард рублей.

Группа орудовала в семи регионах под разными вывесками: в Петербурге «Соникс» и «Линия Жизни», в Москве — «Ф Клиникс», в Ярославле «ФИТ-клиник», которая поменяла вывеску на «BBClinic», под таким же названием промышляли и во Владимире. А еще Рязань, Калуга, Чувашия. Неважно как назывались, по сути — это были «Рога и Копыта». Работали по одной отлаженной схеме, которая начиналась с приглашения на бесплатную консультацию. Что было потом — смотрите в видеосюжете.

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