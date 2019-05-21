Видео: суд избирает меру пресечения для замгубернатора Ростовской области

В Ростове суд избирает меру пресечения для заместителя губернатора по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

Во время обыска выяснилось — главный «коммунальщик» области имел слабость к дорогим вещам и буквально утопал в роскоши. У Сидаша изъяли коллекцию часов стоимостью не меньше 16 миллионов рублей и крупную сумму наличными.

Судя по всему, излишней скромностью замгубернатора тоже не страдал. Достаточно посмотреть на портреты маслом: вот Сидаш в образе дворянина Российской Империи, а вот — Героя Советского Союза и боевого офицера — с Золотой звездой и орденом Ленина. Теперь слуге народа, видимо, придется примерить арестантскую робу.

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Известно, что Сидаш задержан он по делу о злоупотреблениях при строительстве «Ростов-Арены». В конце марта по этой же причине в СИЗО отправился министр строительства Ростовской области Николай Безуглов.