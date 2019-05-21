СК РФ заинтересовался приземлением вертолета на пляж в Ленобласти

, 21:17 Эфирная новость 25

В результате ЧП пострадала девятилетняя девочка, которая, убегая в испуге, упала и вывихнула руку.

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Фото, видео: Пятый канал

В Ленинградской области выясняют — кто устроил песчаную бурю на оживленном пляже возле озера Ильичевское. Эти кадры прислали нам возмущенные свидетели инцидента. Частный вертолет совершил посадку прямо на побережье, не обращая внимания на людей.

Грохот, ветер, пыль! Отдыхающие бросились врассыпную. Маленькая девочка, убегая от вертолета, упала и вывихнула руку. А пилот спокойно вышел из кабины и прогулялся по опустевшему пляжу. Затем улетел, вновь подняв песчаную бурю. Очевидцы и пострадавшие подали заявление в полицию.

Как рассказал в интервью 5-tv.ru заслуженный пилот России Вадим Базыкин, вертолет нарушил правила. Он должен был либо приземляться там, где нет людей, либо на место приземления должны приехать специальные люди, которые освободили бы место для посадки.

«Здесь явная недисциплинированность. Недисциплинированность должна жестко наказываться», — подчеркнул Базыкин.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры приземления вертолета на пляж в Ленобласти.

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