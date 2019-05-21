Ребенок пострадал в результате неожиданного приземления вертолета в Ленобласти

Ребенок пострадал во время неожиданного приземления вертолета на пляже в поселке Ильичево в Ленинградской области во вторник, 21 мая.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, что пилот совершил посадку, когда на пляже находились люди. Также среди них были и дети. По предварительной информации, девятилетняя девочка, увидев вертолет, начала убегать. В результате ребенок споткнулся, упал с насыпи и вывихнул руку. Мать девочки обратилась в полицию.

У других посетителей пляжа пилот также вызвал недовольство тем, что устроил «песчаную бурю», от которой было невозможно укрыться. Подробности инцидента уточняются.

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