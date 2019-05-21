Звезда сериал «Универ» Анна Хилькевич и выпускница «Фабрики» Рита Дакота приняли участие в рекламной компании популярного детского питания. Вместе с ними в ролике появились трехлетняя Арианна с сестрой Марией, а также маленькая Мия Соколовская.
Анна Хилькевич впервые сама исполнила партию в этом клипе.
Но и для Риты Дакоты это был уникальный опыт.
Поклонники звездных мам пришли в восторг от милых деток и их мам, показавших ранее неизвестную сторону своей жизни. В комментариях пишут: «Боже, это лучшая реклама в мире! Хочется смотреть и слушать много много раз», «Красиво, нежно, хочется плакать и радоваться от видео», «Уверена каждая женщина увидела себя со стороны, очень мило. Спасибо Вам».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что старшая дочь Анны Хилькевич едва не погибла по вине няни.