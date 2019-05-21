Звезда сериал «Универ» Анна Хилькевич и выпускница «Фабрики» Рита Дакота приняли участие в рекламной компании популярного детского питания. Вместе с ними в ролике появились трехлетняя Арианна с сестрой Марией, а также маленькая Мия Соколовская.

Анна Хилькевич впервые сама исполнила партию в этом клипе.

«Совместно с Ритой Дакотой мы создали для каждой из вас это музыкальное видео, в котором мы настоящие. Просто мамы! С нашими малышами, конечно. И, да, каждая мама свою партию исполняла сама. Так что, ждите скоро мой сольный концерт в Олимпийском », — пошутила она.

Но и для Риты Дакоты это был уникальный опыт.

«Есть один жанр, о котором меня просили, кажется, все мамы моей ленты поголовно, а в нем я еще себя не пробовала. Это… колыбельные» , — написала 29-летняя певица на своей странице в Instagram.

Поклонники звездных мам пришли в восторг от милых деток и их мам, показавших ранее неизвестную сторону своей жизни. В комментариях пишут: «Боже, это лучшая реклама в мире! Хочется смотреть и слушать много много раз», «Красиво, нежно, хочется плакать и радоваться от видео», «Уверена каждая женщина увидела себя со стороны, очень мило. Спасибо Вам».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что старшая дочь Анны Хилькевич едва не погибла по вине няни.