Три поезда с пассажирами застряли на Солнцевской линии московского метро

Три поезда с пассажирами после инцидента со сломавшимся составом на Солнцевской линии московского метрополитена во вторник вечером, 21 мая, застряли на перегоне между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская».

Как сообщил источник Интерфакс, угрозы для безопасности людей нет. К ЧП привела неудачная попытка перегнать сломавшийся состав и наладить движение поездов. Таким образом движение на Солнцевской линии метрополитена оказалось серьезно нарушено. Эту информацию в агентстве также потвердили в пресс-службе столичной подземки.

В настоящее время службы работают над сцепкой составов и вызволением пассажиров.

Обстоятельства уточняются.

Предварительно, как стало известно 5-tv.ru в застрявших вагонах может находиться от тысячи до двух тысяч пассажиров. Возможно, эвакуация будет пешим способом по тоннелю. Также, предварительно, причиной стал скачок напряжения, который нарушил сцепку креплений, питающих состав током.

Кроме того, станции «Петровский парк» и «Шелепиха» временно закрыты на вход.