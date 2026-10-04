Силы ПВО России за ночь сбили 559 украинских беспилотников

Дроны обезвредили над Астраханской, Белгородской, Брянской и другими областями.
Фото: © РИА Новости
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Силы противовоздушной обороны России за ночь сбили 559 украинских беспилотников над несколькими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 3 октября до 8.00 мск 4 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 559 украинских беспилотных летательных аппаратов», — гласит публикация ведомства в МАКС.
Дроны обезвредили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областей. Также БПЛА сбили над территориями Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Адыгея, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС о том, что силы ПВО перехватили группу украинских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся атаковать столицу. ВСУ совершили несколько налетов на Москву за ночь — всего было нейтрализовано девять беспилотников.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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