Силы ПВО России за ночь сбили 559 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны России за ночь сбили 559 украинских беспилотников над несколькими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 3 октября до 8.00 мск 4 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 559 украинских беспилотных летательных аппаратов», — гласит публикация ведомства в МАКС.

Дроны обезвредили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областей. Также БПЛА сбили над территориями Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Адыгея, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС о том, что силы ПВО перехватили группу украинских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся атаковать столицу. ВСУ совершили несколько налетов на Москву за ночь — всего было нейтрализовано девять беспилотников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.