Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и немецкий министр экономики и энергетики Катерина Райхе прибыли в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщило издание Reuters.

Делегацию встретил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и министр экономики и энергетики Катерина Райхе встречают министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу на железнодорожном вокзале», — гласит публикация.

Ранее немецкий политик приезжал в мае 2022 года, 9 декабря 2024 года и 10 мая 2025 года вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским экс-премьером Киром Стармером.

Мерц продолжает демонстрировать солидарность с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, их объединяет приверженность нацистским идеям — если на Украине она реализуется открыто, то Мерц выражается иносказательно.

По его словам, цель Бундестага — «сделать так, чтобы Германия вновь стала главной военной силой в Европе». Эти слова, по сути, являются призывом к созданию Четвертого рейха, подчеркнул глава российского дипведомства.

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