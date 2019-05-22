Алена Водонаева раскрыла причину мужских измен

Алена Водонаева отреагировала на пост Леры Кудрявцевой о семейной жизни, которая объяснила успех своего брака с хоккеистом Игорем Макаровым разницей в возрасте. Дескать, поскольку ей уже 48, она понимает своего 31-летнего супруга куда лучше, чем если бы ей было в районе 20.

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Водонаева не согласна: ориентироваться надо не на цифры в паспорте, а на общение с партнером и собственный внешний вид. Измены — следствие неразрешенных конфликтов в семье, считает звезда «Дома-2». А успех Кудрявцевой во многом связан с ее прекрасной фигурой: в свои 48 она может утереть нос не одной молодой красавице.

«Мужчины ходят налево не из-за разницы в возрасте. С этим сталкиваются разные пары, и куда чаще причиной неверности становятся проблемы в общении супругов», — отмечает Алена.

Затем в интервью 7days.ru Водонаева обрушилась на ревность, назвав ее прогулкой по тонкому лезвию. Куда лучше, по ее мнению, если женщина терпелива и показывает партнеру свое доверие.

Что интересно, брак Алены Водонаевой распался всего месяц назад. Разрыв с диджеем Алексеем Комовым случился после двух лет отношений.