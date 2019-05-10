«Дурочка»: Фанаты Алены Водонаевой не оценили ее намерение развестись с мужем

, 21:52 Видео 982

Слухи о расставании телеведущей и диджея появились в начале весны.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева наконец призналась, что же происходит в отношениях с супругом, диджеем Алексеем Косинусом. Девушка излила душу в Instagram, объяснив это тем, что вопрос о возможном разводе с мужем она слышала уже «тысячи раз».

«Пора на него ответить. Да, я развожусь со своим мужем», — написала она, разместив при этом романтический видеоролик, на котором они оба выглядят влюбленными и счастливыми.

Instagram @alenavodonaeva

Слухи о расставании красивой пары действительно стали появляться с начала весны после того, как диджей собрал вещи и уехал в Петербург, однако ни подтверждений, ни опровержений не поступало.

Гороскоп на 11 мая: Овны, следуйте зову сердца!

Поклонники Водонаевой теперь пребывают в растерянности — многие расстроены такой концовкой семейных отношений, другие советуют не спешить оформлять развод, а попробовать начать все с начала. Третьи и вовсе считают, что светская львица совершает ошибку, расставаясь с Косинусом: «Такого мальчика потеряла, дурочка».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущая и диджей поженились осенью 2017 года. После свадьбы в Лас-Вегасе они стали жить в Москве.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

3:28
«Педофил я, понимаешь»: Игорь Николаев откровенно рассказал про тяжелое прошлое
3:01
Гороскоп на 11 мая: Овны, следуйте зову сердца!
2:27
«Лучше налысо побрейся»: Фанаты раскритиковали Серябкину, ставшую блондинкой
1:59
Группа Little Big выпустила песню в память о солисте The Prodigy Ките Флинте
1:34
Жена экс-депутата ответила хейтерам, раскритиковавшим ее танец на шесте 9 мая
1:03
Мать Собчак выступила в поддержку Виторгана после критики Дня Победы
0:39
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе
0:18
В российский прокат вышел фильм Лунгина «Братство» о событиях Афганской войны
23:59
Жена экс-депутата из Подмосковья станцевала на пилоне в честь 9 мая
23:47
Видео: В Чечне взорвалась цистерна с газом на автозаправке
23:28
В Ингушетии скончался самый пожилой мужчина в России
23:09
Путин объяснил, почему ливень не стал помехой для «Бессмертного полка» в Москве
22:48
«Они всегда рядом»: Катя Лель опубликовала видеодоказательство существования НЛО
22:26
Боксер из США Рой Джонс, прибывший в Петербург, рассказал, зачем ему российское гражданство
22:13
Собчак и Богомолов впервые вышли в свет как пара на отдыхе в Италии
21:52
«Дурочка»: Фанаты Алены Водонаевой не оценили ее намерение развестись с мужем
21:34
Петр Порошенко вызван на допрос по делу о расстрелах на Майдане
21:26
Коломойский и Рабинович разошлись во мнениях относительно будущего Порошенко
21:12
«Он совершенен»: У Ким Кардашьян и Канье Уэста родился четвертый ребенок
20:58
В МИД Японии заявили, что детали встречи Путина и Абэ в июне прорабатываются

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий

Пятый канал вошел в шорт-лист премии Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо».

5-tv.ru

Пресса о компании

В финал конкурса «МедиаБренд» вышли 27 работ Пятого канала

Во вторник, 7 мая, опубликован шорт-лист конкурса «МедиаБренд». В 23 номинациях в финале представлено сразу 27 работ Пятого канала. Это рекордный показатель.

5-tv.ru

Реклама