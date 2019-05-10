«Дурочка»: Фанаты Алены Водонаевой не оценили ее намерение развестись с мужем

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева наконец призналась, что же происходит в отношениях с супругом, диджеем Алексеем Косинусом. Девушка излила душу в Instagram, объяснив это тем, что вопрос о возможном разводе с мужем она слышала уже «тысячи раз».
Слухи о расставании красивой пары действительно стали появляться с начала весны после того, как диджей собрал вещи и уехал в Петербург, однако ни подтверждений, ни опровержений не поступало.
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Поклонники Водонаевой теперь пребывают в растерянности — многие расстроены такой концовкой семейных отношений, другие советуют не спешить оформлять развод, а попробовать начать все с начала. Третьи и вовсе считают, что светская львица совершает ошибку, расставаясь с Косинусом: «Такого мальчика потеряла, дурочка».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущая и диджей поженились осенью 2017 года. После свадьбы в Лас-Вегасе они стали жить в Москве.