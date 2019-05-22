Москва активно пополняет свои золотые резервы. Так, за первый квартал 2019 года Россия закупила 144,5 тонны главного драгметалла. Это на 68% превышает показатель прошлого года.

По мнению главы исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша, для Запада это «плохой знак». Об этом сообщает URA.RU.

Чем конкретно крупная закупка золота Россией может грозить Западу, аналитик не уточнил, но напомнил старую поговорку — «у кого золото, у того власть».

К слову, для того чтобы уровнять свои запасы с российскими, по данным издания News.ru, США необходимо будет скупать все имеющееся на рынке золото в течение 20 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о рекордной закупке золота Центробанком России в 2018 году.