Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины призвала ООН лишить Россию членства в Совете безопасности организации. Свое требование Ульяна Супрун озвучила во время выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

Глава украинского Минздрава обвинила Москву в «агрессии» и призвала ООН не только исключить Россию из Совбеза, но и прекратить использовать «российские деньги».

«ООН не должны терпеть присутствие РФ в СБ, пока она не вернется к системе международного права, начиная с вывода войск с оккупированных территорий Украины и освобождения всех военнопленных и политических заключенных», — утверждает Супрун, известная также как «Доктор Смерть».

С аналогичным призывом она обратилась ко Всемирной организации здравоохранения, сообщает ФАН.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Ульяна Супрун посоветовала украинцам есть поменьше черной икры.