Режим КТО снят: ликвидированные в ходе перестрелки бандиты планировали теракт

В распоряжении «Известий» появились кадры спецоперации в городе Кольчугине Владимирской области, во время которой были нейтрализованы террористы. Этой ночью бандиты забарикадировались в частном доме на окраине города. Полицейские блокировали здание, оцепили район и эвакуировали жителей квартала. А потом предложили преступникам сдаться. Но те открыли огонь. Завязалась перестрелка, в результате которой два боевика были уничтожены.

«Личности бандитов предварительно установлены. По данным оперативного штаба НАК, они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которой готовили теракт в месте массового пребывания людей», — рассказал детали спецоперации представитель информационного центра НАК РФ Александр Поляков.

На месте перестрелки обнаружено оружие, боеприпасы, самодельное взрывное устройство, а также религиозно-экстремистская литература. По данным НАК, режим контртеррористической операции к настоящему моменту уже снят.