Сотрудники ФСБ блокировали и нейтрализовали вооруженных бандитов, готовивших теракт. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, в правоохранительные органы поступила информация, что в одном из домов города Кольчугино Владимирской области находятся преступники, подготавливающие теракт. Максимально оперативно в ночь на 22 мая было решено ввести на территории региона режим КТО — контртеррористической операции.

Дом на окраине Кольчугино был блокирован, а жильцы соседних домов эвакуированы. Бандиты отказались сдаться и сложить оружие, и открыли огонь по правоохранителям. В ходе завязавшегося боя они были убиты. На месте обнаружено оружие, боеприпасы и экстремистская литература. Потерь среди спецназа и гражданских лиц нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ нейтрализовала террористическую ячейку в Тверской области.