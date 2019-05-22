Столичные полицейские накрыли подпольный цех с парфюмерией

Московские полицейские пресекли деятельность крупного подпольного цеха по производству поддельной парфюмерии. На складе нашли больше 15 тысяч флаконов известных торговых марок. В организации незаконного бизнеса заподозрили четверых новосибирцев. Они задержаны.

«При обысках в производственном цехе обнаружено 24 станка по фасовке и упаковки продукции. На складе изъято более 15 тысяч товаров, готовых к реализации. Сумма причиненного правообладателю ущерба устанавливается», — заявила официальный представитель МИД РФ Ирина Волк.

Следователи уже возбудили уголовное дело. Один из задержанных отправлен под домашний арест. Остальные — отпущены под подписку о невыезде.

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