Раскрыта ОПГ лжемедиков, обманувших более 11 тысяч человек на миллиард рублей

Полицейские обезвредили преступную группу лжемедиков. Они заработали на доверчивых пациентах больше миллиарда рублей. Операции проводились одновременно в нескольких регионах: Москве, Петербурге, Чувашии, Ярославской области. Как выяснили следователи, мошенники создали целую сеть медицинских клиник. Сотрудники кол-центра звонили преимущественно пожилым людям и убеждали пройти бесплатное обследование. А затем сообщали, что требуется неотложное и дорогостоящее лечение. Для оплаты тут же предлагали оформить кредит, его сумма доходила до 500 тысяч рублей. На удочку аферистов попались больше 11-ти тысяч человек.

«Было проведено более пятидесяти обысков в жилых помещениях и офисах. Обнаружены и изъяты денежные средства, компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации, бухгалтерские документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным полицейских, организатором преступной группы стал ранее судимый иностранец. В рамках уголовного дела уже задержаны 25 человек. Не исключено, что фигурантов будет намного больше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как защититься от мошенников, которые обманным способом через банкомат снимают деньги у клиентов Сбербанка.