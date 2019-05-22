Кажется, расстаться друзьями Ксении Собчак и Максиму Виторгану все-таки не удалось. Бывший супруг телеведущей публично высмеял ее размышления на философскую тему.

Своими мыслями Собчак поделилась в Instagram. Теледива и политик выложила в микроблог фотографию в футболке, принт которой несколько публикаций назад вызвал резкое осуждение общественности. На новом снимке эпатажного изображения на одежде Ксении не видно, а разговор журналистка повела о добре и зле, передает URA.RU.

«Добрый человек — тот, кто не способен осознанно и умышленно делать плохо другому человеку. Месть не может находиться в зоне доброты, месть в любом виде, в злословии или поступках — всегда проявление зла», — рассуждает Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

Ведущая предложила подписчикам высказаться на эту тему в комментариях. Предложением среди прочих воспользовался и бывший муж Ксении — актер Максим Виторган. Мужчина в язвительном тоне отметил, что такая формулировка отлично оправдывает любой причиненный другим вред.

«Главное повторять „я не специально“ — и можно воротить что угодно, в принципе. Для нас, людей, не любящих брать ответственность за свои поступки, ты — кладезь!» — подшучивает Виторган.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Максима Виторгана заподозрили в романе с Агнией Кузнецовой.