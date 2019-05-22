«Не здороваемся до сих пор»: Гагарина впервые назвала причину ссоры с Фадеевым

Полина Гагарина впервые рассказала о причинах конфликта с Максимом Фадеевым. От сотрудничества с продюсером выпускница «Фабрики звезд» отказалась сразу после окончания проекта.

Певица разоткровенничалась во время интервью с ведущей YouTube-шоу «А поговорить?». Как объяснила Гагарина, Фадеев просто «не ее человек».

«Максим Александрович просто абсолютно не мой человек. Он для меня очень тяжелый, опасный», — сказала Полина.

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По словам артистки, Фадеев прекрасно видел ее талант, но не имел никакого представления о том, что с ним делать.

«Он невероятно талантливый. Я им восхищаюсь как музыкантом. Но он никогда не знал, что мне писать. Он восхищался мною и тем, как я пою, но он не знал, что с этим делать», — поделилась певица.

Обида именитого продюсера оказалась так велика, что со своей бывшей подопечной он предпочитает никак не взаимодействовать даже много лет спустя после конфликта.

«Мы не здороваемся до сих пор. То есть я здороваюсь, он — нет», — подчеркнула артистка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Полина Гагарина рассказала о приступе во время выступления на сцене. Певице стало плохо на музыкальном конкурсе The Singer в Китае.