«Всем, кого касается»: Собчак в футболке с нецензурной надписью шокировала соцсети

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Эпатажный наряд телеведущая выбрала для прогулки по Италии.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак давно сменила образ скандальной светской львицы на амплуа активного общественного деятеля и мамы. Однако время от времени женщина все же позволяет себе экспрессивные поступки. На этот раз Собчак прогулялась по европейскому городу в футболке с нецензурной надписью.

На снимке, вызвавшем крайнее недовольство пользователей, Ксения позирует у кирпичной стены. На телеведущей темные рваные джинсы, клетчатая рубашка и черная футболка. Фраза на футболке и стал причиной жесткой критики со стороны подписчиков — текст на груди журналистки в нецензурной форме отправляет всех прочитавших его по известному адресу, передает издание «Утро.ру».

«Как говорится, „всем, кого это касается“», — пояснила свой эпатажный образ Собчак.

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Многие подписчики теледивы не оценили такого дерзкого стиля Ксении.

«Все-таки хамство — это ее главная черта!»

«Собчак как подросток себя ведет», — высказались фоловеры.

Однако часть пользователей пришла от футболки в восторг — поклонники Ксении незамедлительно начали обсуждать, к какому случаю подошел бы такой элемент гардероба.

«Такую футболку нужно одевать на родительские собрания, когда собирают деньги на всякую фигню.»

«Иногда не хватает такой футболки!» — отметили юзеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники пришли в ужас от неопрятного вида, в котором Ксения Собчак разгуливает по Венеции.

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