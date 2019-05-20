Видео: Максима Виторгана заподозрили в романе с Агнией Кузнецовой

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Артисты вместе провели выходные, что тотчас послужило почвой для слухов.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, Instagram @agniakyza

Поклонники Максима Виторгана и Агнии Кузнецовой заподозрили актеров в романе. Пара провела выходные вместе в компании друзей Виторгана. Снимки с совместного отдыха появились на страницах Максима и Агнии в Instagram.

В своем микроблоге в сторис Виторган поделился несколькими кадрами, на которых Агния принимает солнечные ванны. Также в основной ленте аккаунта появился снимок Кузнецовой и актрисы Виктории Исаковой, сделанный через листву на переднем плане.

Instagram @mvitorgan

А на странице самой Кузнецовой появились сторис, в которых девушка то и дело говорит о любви. Кроме того, в профиле артистки была опубликована фотография, сделанная в тот же день. Публикацию сопровождало сообщение такого содержания, что все поклонники Агнии остались в полной уверенности, что актриса только что призналась в любви Виторгану.

«Мой любимый май. Я всегда влюбляюсь в мае, все мечты сбываются в мае, у моей мамы день рождения в мае, в мае жду, скорей бы лето», — написала девушка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что поклонницы Виторгана устроили настоящую охоту за его сердцем в социальных сетях.

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