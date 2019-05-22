Видео: Камеры сняли падающий метеорит в Австралии

Необычная вспышка над австралийским городом Аделаида попала на видео.

Возможно, это было падение метеорита. На кадрах можно увидеть, как в небе движется какой-то предмет, а потом он внезапно вспыхивает. Об этом сообщает агентство Reutеrs.

Что это за явление пока не установлено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как жители Нижегородской области запечатлели на видео падение метеорита. Очевидцы уверены, что это было именно космическое тело, сгоревшее в атмосфере Земли.

А вот свидетели падения метеорита в Красноярском крае уверены, что он не полностью сгорел и намерены инициировать экспедицию к предполагаемому месту падения.