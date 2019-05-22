«Лучше горькая правда!» Названы знаки Зодиака, которые никогда не врут — видео

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Люди, находящиеся под влиянием этих знаков, предпочтут лучше впасть в немилость, чем сказать неправду.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @volochkova_art

Стало известно представители каких знаков Зодиака никогда не врут. Предпочитают говорить правду, какой бы горькой она не была. И по мнению психологов, это неплохо, ибо, как известно, рано или поздно правда все равно явит себя, как бы тщательно она не скрывалась. Об этом сообщает портал joinfo.ua.

Астрологи считают, что самыми честными рожденные под знаком Льва, Козерога и Рака.

Львы — как заботливые родители не устанут напоминать вам о неправильности ваших действий, если вы встали на кривую дорожку. Они будут постоянно приводить вам в пример свои неудачи, раскроют все свои секреты, только чтобы предостеречь вас от необдуманных действий.

Раки — это люди, которым можно полностью доверять. Из них получаются верные друзья, на которых можно положиться даже в самые сложные моменты. Раки никогда не станут обманывать вас, чтобы подольститься или по иным корыстным мотивам.

Но больше всего неправда терзает Козерогов. Они просто спать не смогут, если не расскажут вам всей правды. Они будут тщательно оберегать вас от лжецов, и разоблачив их будут поддерживать вас, если сказанная правда будет вам неприятна или болезненна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, под какими знаками Зодиака рождаются самые лучшие семьянины.

 

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«Лучше горькая правда!» Названы знаки Зодиака, которые никогда не врут — видео

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