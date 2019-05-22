Переход на цифровое телевещание в Сочи отметят шоу аэростатов

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3 июня на «цифру» перейдут 36 регионов России

Фото: www.globallookpress.com

Третья волна перехода на «цифру» ознаменуется шоу аэростатов в Сочи 24 мая. Краснодарский край в числе 36 регионов перейдет на цифровое телевещание 3 июня.

Два десятка аэростатов поднимутся в небо над Олимпийским парком. На них будут красоваться логотипы федеральных телеканалов и символ цифрового вещания — «бабочка». Зрителей также ждет красочное световое шоу и концерт популярной певицы Елки и группы Burito. Мероприятие посетят замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин, представители Администрации Краснодарского края, звездные ведущие федеральных и региональных телеканалов.

Поэтапный переход от аналогового к цифровому эфирному телевещанию в России начался в 2019 году. Первым регионом, оказавшимся от аналогового вещания, стала Тверская область. 15 апреля на «цифру» перешли еще 20 регионов, включая Москву и Московскую область. Финальная волна перехода состоится 14 октября и охватит оставшийся 21 регион.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о всероссийском запуске воздушных змеев в честь перехода на цифровое вещание.

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