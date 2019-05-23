Зеленский показал видео первых минут в президентском кресле

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Команда новоиспеченного лидера Украины опубликовала в Facebook бекстейдж с инаугурации главы государства.

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Фото, видео: Facebook @ze2019official, РИА Новости / Стрингер

На официальной странице Facebook команды действующего президента Украины Владимира Зеленского появилось видео с его инаугурации. На кадрах запечатлены главные события, произошедшие в понедельник, 20 мая — в этот день политик принял присягу и вступил в должность главы государства.

Перед тем, как войти в зал Верховной рады, новоизбранный президент встретился со своими сторонниками в Мариинском парке. Там он с некоторыми даже сделал селфи и заявил, что будет стараться всегда быть ближе к народу.

«Стать президентом и остаться человеком», — отметил оператор ролика.

В 10:00 состоялась торжественная церемония вступления в должность Зеленского. Он принес присягу украинскому народу на Конституции государства и Пересопницком Евангелии. На кадрах запечатлена часть инаугурационной речи новоиспеченного президента.

На последних минутах видео Зеленский входит в свой новый кабинет и садится в президентское кресло — работа началась, настало время для новых указаний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чтом Рада не приняла законопроект Зеленского о выборах.

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