«Упс»: Рада не приняла законопроект Зеленского о выборах

В Киеве в среду, 22 мая, состоялось экстренное заседание Верховной рады. Депутаты обсуждали роспуск парламента, о котором накануне заявил Владимир Зеленский. Против выступили большинство народных избранников. Они даже стали собирать подписи против указа президента.

В повестке заседания были и другие инициативы Зеленского. В частности, отмена одномандатных округов и снижение походного барьера для партий с пяти до трех процентов. Нововведения раскритиковал спикер парламента. По мнению Андрея Парубия — это приведет к политическому кризису.

В итоге — Верховная Рада не смогла набрать необходимое количество голосов для внесения документов на рассмотрение.

«Жаль, но мы не смогли ни один из законопроектов включить в повестку дня», — заявил спикер парламента Андрей Парубий.

В команде Зеленского пока спокойно отреагировали на итоги заседания, назвав их «неудавшимся разговором».

«Я надеюсь, что еще есть время, чтобы мы попробовали заставить Верховную раду поработать и предложить новое качество политики», — заявил представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Киеве испугались референдума о диалоге с Россией.