Завод по производству самолетов Т-500 запустят в Татарстане

Ростех запускает в Казани завод по производству самолетов Т-500. Эта машина придет на смену знаменитому «Кукурузнику» Ан-2. Т-500 будут использовать для мониторинга окружающей среды, обследования крупных промышленных объектов, обработки лесов от вредителей, ликвидации разливов нефтепродуктов.

Сергей Чемезов, генеральный директор Ростеха: «В 2020 году мы планируем запустить эту стройку, в 2022-м рассчитываем, что она уже будет завершена и уже первые самолеты, произведенные здесь, будут запущены в небо».

Накануне, 22 мая, представили первые десять серийных самолетов. А всего в год на новом производстве будут собирать около 100 машин. На базе Т-500 планируется выпускать также беспилотный вариант.

Ранее Ростех впервые показал прототип бронированного саперного трактора.