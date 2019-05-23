Петиция за отставку Зеленского набрала выше 25 тысяч подписей

Владимиру Зеленскому грозит отставка. На сайте президента Украины появилась сразу две петиции. Избиратели обвиняют его в отсутствии конкретного политического пути и узурпации власти. Всего за сутки под документами поставили подписи больше шести тысяч человек.

Ко второй половине дня в четверг, 23 мая, количество подписей привысило минимальные 25 тысяч. Теперь Зеленскому придется рассмотреть петицию о собственной отставке.

«На самом деле Вы не имеете поддержки 73% избирателей. Вы не объединяете большинство украинцев. Вы лишь консолидируете протестное движение. А Ваши первые заявления и действия разочаровали избирателей. Вы начали приписывать народной воли собственные прихоти», — говорится в документе.

Правда, сейчас Зеленскому явно не до этого. Впереди — внеочередные выборы в парламент. Сегодня вступил в силу его указ о роспуске Верховной рады. Это вызвало очередную волну критики. Спикер Рады Андрей Парубий даже обещал подать в суд, разбирательствами пригрозил и Петр Порошенко… Против которого, кстати, завели еще одно уголовное дело. Его обвиняют в приватизации компании «ЦентрЭнерго». Деньги от продажи государственного пакета акций — пропали. Следствие считает, что Порошенко назначил в руководство учреждения своих людей и вывел больше 200 миллионов долларов на офшорные счета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время выступления на форуме интернет-инноваций Владимир Зеленский размечтался о «стране в смартфоне».