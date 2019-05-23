Зеленский заявил, что мечтает о «стране в смартфоне»

Владимир Зеленский заявил, что хотел бы иметь «страну в смартфоне». Речь идет не о мобильной игре, а о специальном приложении, которое показывало бы актуальную общественно важную информацию, сообщает РИА Новости.

«Можете считать меня наивным мечтателем, но мы правда хотим сделать „страну в смартфоне“, „правительство в смартфоне“. Пора это сделать» , — сказал президент Украины на форуме интернет-инноваций.

В перспективе «страна в смартфоне» должна содержать сразу четыре компонента: информацию о государстве, обратную связь, транзакции и способы внести свой вклад в управление страной.

Идеальная картина, по словам Зеленского, такова — человек, по дороге на работу, может смотреть, какие законы были приняты, кто и на какие посты избрался, как отозвать избранного и как внести поправки в законопроект.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новоиспеченный президент столкнулся с проблемами уже на четвертый день — Зеленскому предложили уйти в отставку.