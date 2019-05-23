Беглов открыл в Петербурге турнир по дзюдо памяти Анатолия Рахлина

В Петербурге стартовал седьмой юношеский турнир по дзюдо памяти выдающегося российского тренера Анатолия Рахлина.

В этом году в соревнованиях принимают участие спортсмены из 20 стран в том числе Германии, Франции, Японии и США. Церемония открытия началась с красочного музыкального шоу, удачи участникам пожелал действующий губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он зачитал приветствие участников от президента страны Владимира Путина.

«Дорогие друзья! Приветствую вас в Санкт-Петербурге по случаю открытия турнира. Отрадно, что проведение соревнований среди юных дзюдоистов, посвященных памяти Анатолия Семеновича Рахлина, стало доброй, хорошей традицией», — говорится в телеграмме.

После торжественной части борцы отправились на татами.

В 2018 году на мероприятиях турнира лично присутсвовал Владимир Путин. Президент страны когда-то и сам занимался у прославленного тренера. 5-tv.ru рассказывал об этом.